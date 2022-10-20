Зеленский ввел санкции против жены Лукашенко

Фото: Ukrainian President'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против жены белорусского лидера Александра Лукашенко Галины. Как следует из документа, опубликованного на сайте главы республики, против супруги будет действовать 13 ограничительных мер, в том числе блокировка активов и запрет на приобретение земельных участков.

Рестрикции против Галины будут действовать в течение 10 лет.

Галина является официальной женой белорусского лидера. Она является матерью его старших детей Виктора и Дмитрия. В СМИ сообщалось, что супруги долгое время не живут вместе.

Всего президент Украины ввел санкции против 2 507 физических лиц и 1 374 компаний. Рестрикции распространяются в том числе против Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК) Белоруссии, а также Государственного внешнеторгового унитарного предприятия «Белспецвнештехника», ООО «Оборонные инициативы» и Научно-производственного ООО «ОКБ ТСП».

В начале сентября Зеленский подписал указ о введении санкций против 606 представителей органов власти России, соответствующий документ публикован на сайте офиса украинского лидера. В список включены имена 28 членов Совета безопасности РФ, 154 членов Совета Федерации и 424 депутатов Госдумы. Против многих из попавших в документ Киев ранее уже вводил ограничительные меры, в том числе в период правления экс-президента Петра Порошенко.