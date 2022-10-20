Зеленский ввел санкции против тысяч россиян и компаний из России Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских юрлиц и физлиц

Фото: Alessandro Di Meo/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины о санкциях против физлиц и юрлиц России, передает РИА Новости. Отмечается, что в приложении к указу значатся около четырех тысяч имен россиян и названий компаний. Санкции вводятся на 5 и 10 лет.

Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 октября 2022 года «О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер», — говорится в сообщении.

В списке 1374 компании и организации. Туда входят, в том числе, «Альфа-банк», «Московский кредитный банк», «Уральский банк реконструкции и развития», «Ростелеком», «Транскапитал банк». В списке физических лиц около 2,5 тысяч имен.

Ранее публицист Иван Новоселов заявил, что Киев пойдет на переговоры с Москвой только в случае потери западных спонсоров. По его словам, Запад может потерять интерес к поддержке Украины, если ВСУ не покажут заметных успехов на фронте, но возможности для этого теряются, в то время как российские войска постепенно занимают Донбасс, а мобилизованные завершают обучение.