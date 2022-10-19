Публицист рассказал, в каком случае Киев пойдет на переговоры с Россией Публицист Новоселов: Киев пойдет на переговоры с Россией, если потеряет поддержку Запада

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidential/Global Look Press

Киев пойдет на переговоры только в случае потери западных спонсоров, пишет публицист Иван Новоселов для «360». По его словам, Запад может потерять интерес к поддержке Украины, если ВСУ не покажут заметных успехов на фронте, но возможности для этого теряются, в то время как российские войска постепенно занимают Донбасс, а мобилизованные завершают обучение.

Вероятно, сейчас Украина пытается использовать последние шансы изменить ситуацию в свою пользу. Если они добьются заметных успехов, то покажут спонсорам, что их еще рано списывать со счетов, и могут заручиться дополнительной поддержкой. Между тем отсутствие таких успехов не вызовет у спонсоров энтузиазма, а потеря спонсоров сделает поражение неизбежным и должна вынудить Киев сесть за стол переговоров, — написал публицист.

Эксперт отметил, что у Украины всегда была возможность сесть за стол переговоров и нормализовать отношения с Москвой. Он считает, что все происходящее вызвано решениями именно украинской стороны. Однако, если судить по высказываниям властей Украины, они планируют сражаться с российской армией до своего неизбежного поражения, заключил Новоселов.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын ранее заявил, что переговоры президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского на данный момент пока невозможны. Он добавил, что украинская сторона не готова вести диалог из-за присоединения к России новых территорий. Однако Калын отметил, что Турция будет продолжать искать возможности для заключения мира между сторонами.