Зеленский ввел санкции против представителей российской власти Зеленский ввел санкции против 606 представителей власти России

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 606 представителей органов власти России, соответствующий документ публикован на сайте офиса украинского лидера. В список включены имена 28 членов Совета безопасности РФ, 154 членов Совета Федерации и 424 депутатов Госдумы.

Отметим, что против многих из попавших под санкции россиян Киев ранее уже вводил ограничительные меры, в том числе в период правления экс-президента Петра Порошенко. Своим указом украинский лидер фактически внес изменения в прежние черные списки, вычеркнув из них граждан РФ, включенных в новый перечень. Причину ввода повторных санкций в Киеве не объяснили.

Ранее Зеленский подчеркнул, что принял решение о прекращении украинского гражданства тех подсанкционных лиц, у которых обнаружили иностранное гражданство, в том числе российское и румынское.

До этого МИД России в качестве ответной меры объявил персонами нон грата высших военных руководителей Евросоюза. Ограничения коснулись и высокопоставленных сотрудников силовых ведомств, а также представителей европейских организаций в сфере производства вооружений и военной техники, которые задействованы в поставках арсенала на Украину.