Зеленский вновь озвучил воинствующие мысли по поводу ЗАЭС Зеленский заявил, что только Украина может стать оператором Запорожской АЭС

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Оператором Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) «может быть только Украина», заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе одного из брифингов. По его словам, объект в данный момент сам по себе не работает.

И без Украины она не будет работать. И Соединенных Штатов при всем уважении не хватит. Нужен наш технический состав, — заявил Зеленский.

Киев рассчитывает, что с помощью американских партнеров сможет вернуть станцию под свой контроль. Такую возможность Зеленский уже обсуждал с президентом США Дональдом Трампом. Стороны также рассматривали вероятность отправки украинских атомных электростанций под управление Вашингтона.

Так, ранее сообщалось, что США считают одним из шагов для урегулирования конфликта на Украине введение нейтрального статуса для территорий вокруг Запорожской АЭС. Пока Белый дом не озвучил, в каком формате видит свой контроль над объектом.

Российская сторона до этого опровергала информацию об аварии на объекте. По ее данным, Запорожская атомная станция работает в прежнем режиме, все шесть блоков находятся в состоянии «холодный останов». Представители ЗАЭС напоминали, что станция является российским ядерным объектом.