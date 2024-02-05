Зеленский внес в Раду новый законопроект о мобилизации Зеленский внес в ВР законопроект о продлении военного положения и мобилизации

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду новый законопроект о продлении военного положения и мобилизации в стране. Информация об этом появилась на официальном сайте парламента, однако сам текст документа не приводится.

Законопроект уже рассматривают депутаты Рады. Предыдущий раз военное положение продлевалось 9 ноября прошлого года на 90 дней и должно было закончиться 14 февраля.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко уже назвала законопроект о мобилизации «планом по ликвидации нации», который внес страх, хаос и агрессию в травмированное войной украинское общество. Политик пообещала «очистить» документ от всякого насилия по отношению к гражданам Украины.

Ранее сообщалось, что правительство Украины подаст в Верховную раду новую редакцию законопроекта об усилении мобилизации. На согласование правок уйдет больше времени, чем обычно, утверждала заместитель министра обороны страны Наталья Калмыкова. Она отмечала, что главная идея документа остается неизменной и кардинально он переписываться не будет. При этом в настоящее время спорным остается вопрос о мобилизации людей с инвалидностью, число которых за два года увеличилось. По словам Калмыковой, это не связано с боевыми действиями.