Тимошенко назвала законопроект о мобилизации «планом ликвидации нации»

Фото: Alexander Kosarev/Russian Look/Global Look Press

Юлия Тимошенко

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала законопроект о мобилизации «планом по ликвидации нации», который внес страх, хаос и агрессию в травмированное войной украинское общество. Заявив об этом на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена), Тимошенко пообещала очистить законопроект от всякого насилия по отношению к гражданам Украины.

Новый законопроект о мобилизации не просто ошибка и нарушение Конституции. Это жесткий и циничный план постепенной ликвидации украинской нации. <...> Он также может внести трагический раскол между властью и народом, спровоцировать гражданское противостояние, что сейчас абсолютно недопустимо, — подчеркнула Тимошенко.

Ранее сообщалось, что правительство Украины подаст в Верховную раду новую редакцию законопроекта об усилении мобилизации. На согласование правок уйдет больше времени, чем обычно. Заместитель министра обороны страны Наталья Калмыкова добавила, что главная идея документа остается неизменной и кардинально документ переписываться не будет. При этом в настоящее время спорным остается вопрос о мобилизации людей с инвалидностью, число которых за два года увеличилось. По словам Калмыковой, это не связано с боевыми действиями.