https://static.news.ru/photo/9e58b5d8-ddde-11e9-a7b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, касающийся особой процедуры отстранения главы государства с его должности.

По данным Верховной рады, соответствующий законопроект «возвращён с подписью» украинского лидера.

Ранее News.ru писал, что Рада отказалась поддержать отмену закона Владимира Зеленского об импичменте президента страны. За проект об отмене, который внесла фракция бывшего главы государства Петра Порошенко «Европейская солидарность», проголосовал 101 депутат при необходимых 226.

Согласно документу, парламент может начать процедуру импичмента в том случае, если глава государства совершил государственную измену или другое преступление. Решение об импичменте может быть принято большинством депутатов конституционного состава Рады. При этом народные избранники не смогут отозвать свои голоса. После включения этого вопроса в повестку дня правительство создаёт специальную комиссию по расследованию факта и обстоятельств совершения президентом преступления.