https://static.news.ru/photo/448cba39-4dcd-43ea-af0a-5135b1302614_660.jpg Фото: Wikipedia

Верховная рада отказалась поддержать отмену закона украинского лидера Владимира Зеленского об импичменте президента страны. За проект об отмене, который внесла фракция бывшего главы государства Петра Порошенко «Европейская солидарность», проголосовал 101 депутат при необходимых 226.

В проекте утверждалось, что принятие закона об импичменте прошло в Раде с нарушениями. Авторы также заявили, что закон содержит системные недостатки.

245 из 423 депутатов Верховной рады Украины поддержали законопроект № 1012 «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)». Согласно документу, парламент может начать соответствующую процедуру в том случае, если глава государства совершил государственную измену или другое преступление.

Как ранее писал News.ru, председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что с вопросом принятия законопроекта об импичменте президента страны нельзя было затягивать.