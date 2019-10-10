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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву необходимо самостоятельно провести расследование возможного вмешательства в президентские выборы в США.

Глава государства допустил, что основания для такого расследования есть. По его словам, оно призвано предотвратить подобные инциденты в будущем.

Это важно прежде всего для нас, чтобы мы никогда в будущем не вмешивались в выборы любой страны, — цитирует украинского лидера РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Зеленский высказался за укрепление отношений между Украиной и США. При это добавил, что не хочет и не станет вмешиваться в предстоящие выборы американского президента.