Зеленский случайно признался в нарушении моратория до пасхального перемирия Коц: Зеленский признался в нарушении ВСУ моратория до пасхального перемирия

Фото: IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский случайно признался в нарушении моратория на обстрелы энергетических объектов, в связи с этим до объявленного российским лидером Владимиром Путиным пасхального перемирия Вооруженные силы Украины обстреливали мирную инфраструктуру, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его мнению, на это указывает предложение украинского президента не атаковать гражданские объекты.

Зеленский признался в терроризме. Так бывает, когда в ходе расследования выходишь на себя. Зеленский, решив перехватить инициативу, предложил продолжить перемирие хотя бы в части дальнобойных дронов и ракет. И не бить по гражданским объектам. То есть просроченный сам признает, что до пасхального моратория Киев долбил мирную инфраструктуру. Признание — царица доказательств, — отметил Коц.

До этого военкор Юрий Котенок заявил, что ВСУ практически проигнорировали пасхальное перемирие. По его словам, украинская сторона соблюдала режим прекращения огня по всей линии фронта лишь там, где было выгодно Киеву.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что Зеленский ненавидел папу римского за его попытки остановить конфликт на Украине. Эксперт отметил, что скончавшийся глава католической церкви отказывался подвергать травле Россию и русских людей.