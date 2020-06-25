Зеленский решил «идти в разведку»

https://static.news.ru/photo/91a7d458-b6f1-11ea-82f3-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский провёл заседание нового комитета по вопросам разведки, на котором заявил, что «идёт в разведку».

Я иду с вами в разведку, ведь один профессиональный разведчик стоит целой армии противника, — подчеркнул глава Украины.

Во время мероприятия были определены главные направления работы, поставлены приоритетные задачи, а также рассматривались пути усиления разведывательных возможностей страны в условиях противодействия гибридным угрозам.

Комитет по вопросам разведки был создан по указу Зеленского 17 июня вместо объединённого комитета по вопросам разведывательной деятельности, который был ликвидирован президентом.

Целью комитета названо «совершенствование системы обеспечения руководства, координации и контроля за деятельностью разведывательных органов Украины», говорится в тексте документа.

NEWS.ru писал, что Зеленский не разобрался в своём отношении к президенту РФ Владимиру Путину. Политик признался, что не успел составить мнение о российском лидере, поскольку переговоры между странами были заморожены из-за коронавируса. Глава Украины назвал переговоры с Путиным сложной и запутанной работой.