Зеленский рассказал, как узнал об утечке секретных материалов США Президент Украины Зеленский заявил, что узнал об утечке данных Пентагона из СМИ

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский узнал об утечке секретных материалов Петагона из сообщений средств массовой инофрмации. Такие данные приводит американское издание Washington Post. По мнению украинского лидера, подобная ситуация может рассматриваться негативно для репутации Белого дома и США в целом.

Узнал об утечках как и все остальные — из новостей. <...> Я заранее не получал информации ни из Белого дома, ни из Пентагона. У нас не было такой информации. Лично у меня не было. Это определенно плохая история, — сказал Зеленский.

7 апреля стало известно, что в Пентагоне произошла утечка секретных данных. Один из документов содержал краткую информацию о 12 формирующихся украинских бригадах, девять из которых, предположительно, обучаются и снабжаются в США союзниками по НАТО. Основная часть этих бригад должна завершить подготовку к 30 апреля.

13 апреля был задержан по подозрению в сливе данных Пентагона. 21-летний военнослужащий Нацгвардии Джек Тейшейра состоял в закрытом сообществе любителей оружия и опубликовал пакет документов, чтобы доказать правоту в одном из споров. Некоторое время спустя документы оказались на других форумах, а затем привлекли внимание общественности и СМИ.