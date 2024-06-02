Зеленский раскрыл отношение к альтернативным мирным конференциям Зеленский отверг все альтернативные мирные конференции, кроме швейцарской

Фото: Fredrik Sandberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на конференции «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре фактически отверг все мирные инициативы, кроме саммита в Швейцарии, передает агентство «РБК-Украина». Он назвал Украину жертвой конфликта, отметив, что только Киев имеет право предлагать мирные инициативы.

При всем уважении к любой стране, но ни Китай, ни Бразилия, ни кто-либо не ориентируется до конца, что происходит на территории нашего государства. <...> Никто не имеет права рассказывать нам, как должна закончиться эта война, — сказал он.

Зеленский отметил, что Украина не приветствует отказ Китая от участия в мирном саммите в Швейцарии. Он назвал позицию Пекина стратегической ошибкой и обвинил его в попытках сорвать конференцию. По его словам, руководство КНР «работает над тем, чтобы страны не приезжали на саммит».

Как подчеркнул Зеленский, сорвать саммит пытается не только Китай. По его словам, некоторые государства также начали помогать России в этом направлении.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что Китаю будет трудно принять участие в мирной конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии. Дипломат пояснила, что план саммита расходится с требованиями Пекина и ожиданиями мирового сообщества.

До этого агентство Reuters сообщало, что китайские власти отклонили приглашение принять участие в швейцарской конференции по Украине, поскольку не были выполнены необходимые для этого условия. По данным издания, отказ Китайской Народной Республики присутствовать на форуме напрямую связан с тем, что российскую делегацию на мероприятие не приглашали. Уточняется, что среди условий для участия Пекина в саммите было признание форума как Киевом, так и Москвой. Помимо этого, в КНР настаивали на равноправном участии обеих стран в нем и на честном обсуждении всех предложений.