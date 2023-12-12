Зеленский раскритиковал Конгресс США за «проволочку» Зеленский раскритиковал Конгресс США и попросил еще оружия

Фото: Lex Zea/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в первом публичном выступлении в рамках визита в США раскритиковал конгресс за «проволочки» с согласованием дальнейшей помощи Киеву, сообщает РИА Новости. После этого киевский лидер снова стал попросить у Вашингтона оружие.

Они (власти России — NEWS.ru.) видят, что их мечты сбываются, когда видят проволочки и скандалы <...> (Системы ПВО — NEWS.ru.) Patriot, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотники и истребители — все это поможет нашим войсками продвинуться на земле, — заявил политик.

Зеленский отметил, что в Белом доме собирается говорить о «результатах, которые мы сможем достичь в будущем году на основе достижений этого года». Такой выбор объясняется тем, что американские законодатели после фиаско украинского контрнаступления требуют представить план действий.

Зеленский во вторник, 12 декабря, запланировал встречу в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом и американскими законодателями в попытке пролоббировать продолжение масштабной поддержки Киева. Член Совета Федерации Григорий Карасин уже объяснил, с чем связан визит украинского лидера в Вашингтон. Турне Зеленского по дальнему зарубежью — не случайность, а попытка найти выход из тупиковой ситуации, в которой он оказался, уверен политик.