Зеленский приехал в Польшу на праздник

https://static.news.ru/photo/4df968ac-ac00-11eb-8443-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский приехал с визитом в Польшу. Он собирается принять участие в праздновании 230-летия Конституции государства, говорится на сайте украинского лидера.

Кроме того, политик собирается поговорить со своим польским коллегой Анджеем Дудой, а также с главами других стран.

Также он опубликовал совместную декларацию с лидерами Польши, Эстонии (Керсти Кальюлайд), Латвии (Эгилс Левитс) и Литвы (Гитанас Науседа). В тексте отмечается важность принятия Конституции Речи Посполитой в 1791 году, что стало вторым случаем вступления в силу Основного закона в мире.

Выражаем уверенность, что успех нашего общего наследия и общего дома <...> требует, чтобы Европа, как и дом, строилась на фундаментальных ценностях и принципах. К ним, несомненно, относятся: свобода, суверенитет, территориальная целостность, демократия, верховенство права, равенство и солидарность. Европа, которая объединяется, должна быть открытой для всех стран и народов, разделяющих такие ценности, — отметили политики.

В последний раз Зеленский ездил в Польшу в январе 2020 года.

Накануне Зеленский в ходе поездки в Херсонскую область проверил позиции украинских военнослужащих на границе с Крымом. 21 апреля украинский лидер подписал закон, по которому военные части могут быть оперативно доукомплектованы резервистами без объявления мобилизации. Таким образом, в стране появился новый вид военной службы — по призыву лиц из числа резервистов в особый период.