Украинских резервистов смогут призвать в армию без объявления мобилизации

https://static.news.ru/photo/f56f543e-a26e-11eb-a7d2-96000091f725_660.jpg Фото: MinistryofDefence.UA/facebook.com

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит оперативно доукомплектовать резервистами военные части всех сил обороны государства без объявления мобилизации.

Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учёта» Верховная рада приняла 30 марта по инициативе Зеленского.

Как сообщается на сайте украинского президента, законом вводится новый вид военной службы — военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Решение о проведении такого призыва будет принимать верховный главнокомандующий ВСУ по представлению главнокомандующего ВСУ.

Это позволит оперативно доукомплектовать резервистами военные части всех сил обороны государства, чем существенно повысится их боеспособность во время военной агрессии, стремительно возрастёт, а также быстро увеличится боевой потенциал сил обороны и позволит своевременно реагировать на внезапные угрозы национальной безопасности, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Киев не планирует военного наступления для решения конфликта в Донбассе. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По словам дипломата, Украина прикладывает все усилия для дипломатического и мирного разрешения конфликта. В то же время глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска наращивают потенциал в Донбассе, к линии соприкосновения стянуто большое количество техники и личного состава. Это, считает Пушилин, является свидетельством готовности Украины к полномасштабным боевым действиям.