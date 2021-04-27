Зеленский проверил армию на границе с Крымом

https://static.news.ru/photo/561ce7b6-a75a-11eb-9db6-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Офіс Президента України/facebook.com

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездки в Херсонскую область проверил позиции украинских военнослужащих на границе с Крымом. Об этом сообщили в пресс-службе офиса главы государства.

Мы сегодня в Херсонской области. Видим наши позиции, проверяем готовность с точки зрения техники, наших бойцов, наших бригад. Очень важно как на передовой, так и в резерве видеть состояние наших военных, состояние нашей армии — техническое и психологическое, — цитирует Зеленского его пресс-служба.

21 апреля украинский лидер подписал закон, по которому военные части могут быть оперативно доукомплектованы резервистами без объявления мобилизации. Таким образом, в стране появился новый вид военной службы — по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Решение об этом будет приниматься верховным главнокомандующим ВСУ по представлению главнокомандующего ВСУ.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не планирует решать конфликт в Донбассе с помощью военных. В Киеве прикладывают все усилия для дипломатического и мирного разрешения конфликта, подчеркнул политик.