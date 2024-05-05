Зеленский причислил бога к союзникам Украины Зеленский заявил, что бог на стороне Киева с украинским шевроном на плече

Фото: Пресс-служба Президента Украины

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бог является союзником его страны. В своем обращении по случаю Пасхи политик допустил, что у Господа на плече «шеврон с украинским флагом».

Мы верим: у Бога на плече — шеврон с украинским флагом. Так что с таким союзником жизнь точно победит смерть, — сказал Зеленский.

Он добавил, что «старый сосед, постоянно набивавшийся в братья» Киеву теперь навсегда далек от Украины. Президент указал, что бог и мир видят это.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский рассказал, что в офисе президента Украины происходит настоящая паника. Дубинский связал такую ситуацию с проблемами в зоне боевых действий и недовольством со стороны украинского населения.

Парламентарий обратил внимание, что после слов замначальника ГУР Минобороны Украины Вадима Скибицкого о неспособности ВСУ добиться выхода на границы 1991 года у общественности возникли вопросы. Кроме того, обстановку накаляет истечение срока полномочий Зеленского, считает депутат. По мнению Дубинского, если летняя конференция по Украине в Швейцарии не принесет результатов, это «будет финал».

Также бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко сказал, что на спокойных участках фронта ВСУ укомплектованы на 70%, в то время как в зоне наступления российских войск — лишь на 40%. Он уточнил, что Киев должен объявить населению, что настал «критический момент» и армия нуждается в пополнении.