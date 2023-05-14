Зеленский прибыл в Париж для встречи с Макроном

Фото: Alessandro Di Meo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что приехал в Париж. По его словам, наступательные возможности Украины во время таких поездок растут.

Париж. С каждым визитом оборонительные и наступательные возможности Украины увеличиваются. Связь с Европой крепнет, а давление на Россию растет, — подчеркнул Зеленский.

Также он анонсировал встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Зеленский указал, что на встрече политики обсудят «критически важные аспекты двусторонних отношений».

Ранее Зеленский побывал с официальным визитом в Германии. По его словам, с лидерами ФРГ он обсудил вопросы оружия, противовоздушной обороны, восстановительных мер Евросоюза и НАТО.

Во время вручения награды Карла Великого во время церемонии в Ахене Зеленский выронил ее. Из-за этого ему пришлось прервать свою речь. При этом он пошутил, что «это русские». Затем Зеленский подобрал награду и продолжил свое выступление.

Ранее Зеленский подчеркнул, что Киеву не требуются посредники. Таким образом он прокомментировал возможность вмешательства Ватикана в решение украинского конфликта. Зеленский также добавил, что у него нет тем для обсуждения с президентом России Владимиром Путиным.