Зеленский представит очередную, «глобальную формулу мира» в Совбезе ООН

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на Генассамблее ООН. Он заявил о планах представить в Совбезе ООН очередную «формулу мира», назвав ее глобальной, передает YouTube-канал «Свiдок».

История доказала, что именно Россия больше всего заслуживала ядерного разоружения в 1990-х, заслуживает разоружения и сейчас, — добавил украинский лидер.

Также он заявил, что Россия якобы «проглотила Белоруссию» и «угрожает Казахстану и балтийским странам». При этом Зеленский выразил уверенность, что «закулисные сделки не принесут результата».

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский осознал необходимость не критиковать, а благодарить своих зарубежных партнеров. Украинский лидер усвоил урок, преподанный ему западными политиками.

По словам автора, на Западе намекали Зеленскому, что ему следует выражать больше благодарности за поддержку, и украинский президент, «похоже, понял это послание». По словам одного из киевских чиновников, новый визит Зеленского в США станет «огромным посланием благодарности президенту, конгрессу и американскому народу».