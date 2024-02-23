Зеленский пожелал лишить Россию воздушного преимущества Зеленский: идет работа над лишением самолетов РФ преимущества в небе

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Владимир Зеленский

Украина работает над тем, чтобы лишить российские самолеты преимущества в небе, сообщил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Он добавил, что наличие артиллерии и дальнобойности — это ключевые вещи для сил обороны.

Достаточность артиллерии, достаточность дальнобойности — это ключевые вещи для нас, для наших сил обороны. И, конечно, очень активно работаем, чтобы уже в этом году лишить российские самолеты возможности доминировать в небе у фронта, — говорится в сообщении.

Ранее украинский лидер заявил о подготовке ВСУ к новому контрнаступлению, целью которого, по его словам, будет развитие успеха украинских военных в Черном море. Таким образом он исключил только оборонительную стратегию ВСУ. Говоря об обстановке в Черном море, он «пообещал россиянам сюрпризы», однако не стал раскрывать, что имеет в виду.

До этого научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун высказал мнение, что ВСУ вряд ли пойдут в новое наступление после потери Авдеевки. По его словам, в украинской армии сложилась «патовая ситуация», в то время как российские войска вполне способны уничтожить оставшиеся в Донбассе украинские подразделения.