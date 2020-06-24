Зеленский потребовал от кабмина Украины решить проблему с наводнениями

https://static.news.ru/photo/86f300a4-b62f-11ea-b397-fa163e074e61_660.jpg Фото: ДСНС України/facebook.com

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на совещании на тему чрезвычайной ситуации в Ивано-Франковской области, потребовал от кабмина найти комплексное решение проблемы с наводнениями, чтобы закрыть этот вопрос «раз и навсегда».

Украинский лидер напомнил, что ежегодно из бюджета выделяется от 500 до 800 млн гривен (от $18,7 млн до $29,9 млн) на ликвидацию последствий. А в этом году придётся потратить более миллиарда гривен ($37,4 млн).

Время найти системное решение, заняться укреплением берегов рек. Чтобы укрепить берега Днестра, Тисы, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда. Надо разработать настоящую большую программу с привлечением иностранного опыта, а не ежегодно терять людей и деньги, — отметил глава государства.

Обращение Зеленского к премьеру Денису Шмыгалю опубликовано на официальном сайте офиса президента.

Накануне, 23 июня, губернатор Черновицкой области на Западной Украине Сергей Осачук предупредил местных жителей о возможном наводнении и призвал их готовиться к эвакуации. Он добавил, что власти ожидают подъёма воды на некоторых участках примерно на 6,5 метра.

Как писал NEWS.ru, шесть областей Украины обесточены из-за сложных погодных условий. Электричество в домах 120 населённых пунктов отключилось в результате срабатывания систем защиты линий электропередачи. Кроме того, 10 тысяч человек, проживающих в Ивано-Франковской и Черновицкой областях, остались без газоснабжения в результате наводнения.