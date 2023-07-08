Зеленский посетил остров Змеиный

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский

Украинский лидер Владимир Зеленский посетил остров Змеиный и рассказал об этом в своем официальном Telegram-канале. В поездке его сопровождал глава офиса президента Андрей Ермак.

Зеленский опубликовал видео, в котором он направляется к острову на моторной лодке, а затем высаживается на сушу в сопровождении нескольких украинских военных. При этом на Зеленском и Ермаке были надеты бронежилеты.

Российские войска установили контроль над островом в феврале прошлого года. Однако несколько месяцев спустя, в конце июня, Минобороны РФ сообщило о выводе гарнизона со Змеиного. В ведомстве пояснили, что этим жестом доброй воли российская сторона демонстрирует поддержку усилий ООН по организации вывоза украинской сельхозпродукции.

Военный эксперт Алексей Суконкин предположил, что российские войска могут вернуться на Змеиный, если удастся уничтожить береговую украинскую группировку ракетных комплексов и артиллерийских орудий, способную обстреливать черноморский остров. По его мнению, авиация РФ не позволит ВСУ разместить на Змеином гарнизон и организовать посты.