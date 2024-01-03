Зеленский посчитал, сколько ракет выпустили по Украине Зеленский: за пять дней по Украине выпустили более 500 ракет и дронов

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За пять дней по Украине было выпущено более 500 ракет и дронов, сообщил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. По его словам, именно такая цифра прозвучала в разговоре с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, с которым созвонился киевский лидер.

Зеленский поблагодарил собеседника за «существенный и разносторонний вклад в прочность украинской ПВО». В особенности он выделил радары, передовые противодроновые системы и ракеты.

Ранее глава государства сообщил, что четыре человека погибли, более 90 — получили ранения в результате массированного удара по Киеву и области. По его словам, пострадавшим оказывается помощь, для устранения последствий задействованы более 500 спасателей.

Ранее Зеленский также посетовал, что стране не удалось достичь поставленных на 2023 год задач. По словам главы государства, Запад в связи с этим изменил отношение к Киеву и это ощутили на себе рядовые граждане. Кроме того, украинский президент отметил, что в 2024 году ВСУ сосредоточат усилия на операциях против Крыма. Полуостров и Черное море станут «центром притяжения» военных усилий Киева, кроме того, ВСУ перейдут к обороне на востоке, добавил он.