Зеленский рассказал, когда на Украине не останется олигархов

За время президентства Владимира Зеленского территория Украины полностью лишится олигархов. Об этом сам глава государства сказал в разговоре с журналистами в понедельник, 7 июня.
5 числа Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о деолигархизации. Документ называется «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» и призван бороться с олигархатом. Законопроект указан как неотложный. Текста документа в доступе пока нет, однако его карточка появилась на сайте парламента.
В понедельник президент сделал ещё одно заявление на этот счёт.
За мою каденцию мы лишимся всех олигархов. Я обещал это в предвыборной программе и выполню это, — подчеркнул политик.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что вопрос со вступлением страны в НАТО надо решать немедленно, поскольку она находится в опасности. В интервью порталу Axios он отметил, что на кону стоит независимость Украины.
На следующей неделе в Брюсселе пройдёт саммит лидеров стран НАТО, в Альянсе не нашли для Киева формата участия в этой встрече.