Зеленский рассказал, когда на Украине не останется олигархов

https://static.news.ru/photo/cccc3d88-c769-11eb-80f6-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

За время президентства Владимира Зеленского территория Украины полностью лишится олигархов. Об этом сам глава государства сказал в разговоре с журналистами в понедельник, 7 июня.

5 числа Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о деолигархизации. Документ называется «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» и призван бороться с олигархатом. Законопроект указан как неотложный. Текста документа в доступе пока нет, однако его карточка появилась на сайте парламента.

В понедельник президент сделал ещё одно заявление на этот счёт.

За мою каденцию мы лишимся всех олигархов. Я обещал это в предвыборной программе и выполню это, — подчеркнул политик.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что вопрос со вступлением страны в НАТО надо решать немедленно, поскольку она находится в опасности. В интервью порталу Axios он отметил, что на кону стоит независимость Украины.

На следующей неделе в Брюсселе пройдёт саммит лидеров стран НАТО, в Альянсе не нашли для Киева формата участия в этой встрече.