Зеленский побывал на передовых позициях ВСУ

Фото: Офис Президента Украин

Украинский президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в Днепропетровской области в рамках своей рабочей поездки в регион. Он пообщался с военными, поблагодарил их за службу и вручил государственные награды, сообщается в Telegram-канале офиса главы государства.

Некоторое время назад Зеленский в очередной раз заявил, что конфликт с Россией завершится победой Киева. В интервью телеканалу NBC он высказал предположение, что российские войска будут в ближайшее время вытеснены с украинской территории.

Выступая на саммите G7 Зеленский подчеркнул, что в настоящее время Киев не намерен возобновлять переговоры с Москвой. К диалогу украинская сторона вернется только, когда будет располагать возможностями для этого – восстановит позицию силы. Он также призвал лидеров стран «семерки» к ужесточению санкций против России.