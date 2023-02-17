Зеленский перенес конфликт с Россией на страницы Библии Зеленский сравнил украинский конфликт с битвой Давида и Голиафа

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции сравнил конфликт с Россией с битвой библейских персонажей Давида и Голиафа. В своей трактовке он подвел пересказ ветхозаветного сюжета к тому, что Украине нужно больше оружия. Глава государства упомянул и про израильский ракетный комплекс «Праща Давида», выразив уверенность, что в будущем Киев получит систему ПВО.

Давид победил Голиафа не силой переговоров, а силой своих действий. Своей смелостью и своей пращой. Смелости у нас достаточно, как и у всей нашей коалиции, а значит «праща» должна становиться сильнее уже сейчас, — сказал Зеленский.

Согласно библейскому сюжету, мальчик-пастух Давид, готовясь к сражению с Голиафом, отказался от брони, взяв с собой пять камней и свою пращу. Как записано в Ветхом Завете, Господь помог пастуху, который смог победить воина без меча, сразив Голиафа ударом камня в лоб.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху сообщил, что прорабатывает возможность поставки вооружений Украине. По словам Нетаньяху, решение по вопросу военной помощи для Киева будет принято им исходя из национальных интересов еврейского государства. При этом в Кнессете прозвучало мнение, что сейчас у Израиля нет лишних ресурсов для помощи Украине.