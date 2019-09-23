https://static.news.ru/photo/39cf3be0-bbcf-11e9-aa8b-fa163e074e61_660.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на переговоры в «нормандском формате» в ближайшее время и ожидает решения конкретных вопросов на этой встрече.

Хотим выйти с этой встречи с определёнными результатами о конкретных сроках прекращения войны и возвращения наших территорий. Очень этого хотим и постараемся всё это сделать, — цитирует главу государства его пресс-служба .

Зеленский также выразил надежду, что переговоры с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, запланированные во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН, окажутся продуктивными.

Ранее News.ru писал, что встреча лидеров стран «нормандской четвёрки» может состояться в середине октября текущего года. Речь идёт о различных сроках, которые устроят всех участников процесса, рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко. По словам дипломата, в ближайшее время трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе согласует текст для грядущего саммита.