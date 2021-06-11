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Зеленский отреагировал на проигрыш сборной Украины на ЕВРО-2020

03:37, 14 июня 2021
Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: JB Autissier via www.imago-image/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на поражение национальной сборной в матче с Нидерландами на чемпионате Европы по футболу. Реакцию на произошедшее глава государства разместил в Instagram.

Эмоциональное начало. Очень сильная игра до последней секунды. Каждый украинец был сегодня с вами и будет и в дальнейшем, — написал Зеленский.

Президент также отметил, что сборную ждут ещё два важных матча «и победа».

13 июня сборная Украины проиграла со счётом 2:3 сборной Нидерландов в матче первого этапа группового турнира чемпионата Европы по футболу.

Сборная Украины участвует в финальной части чемпионата Европы в третий раз. Ранее команде ни разу не удавалось выйти в плей-офф.

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