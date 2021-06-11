Зеленский отреагировал на проигрыш сборной Украины на ЕВРО-2020

https://static.news.ru/photo/7242a88a-1d23-11ea-9c6e-fa163e074e61_660.jpgВладимир ЗеленскийФото: JB Autissier via www.imago-image/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на поражение национальной сборной в матче с Нидерландами на чемпионате Европы по футболу. Реакцию на произошедшее глава государства разместил в Instagram.
Эмоциональное начало. Очень сильная игра до последней секунды. Каждый украинец был сегодня с вами и будет и в дальнейшем, — написал Зеленский.
Президент также отметил, что сборную ждут ещё два важных матча «и победа».
13 июня сборная Украины проиграла со счётом 2:3 сборной Нидерландов в матче первого этапа группового турнира чемпионата Европы по футболу.
Сборная Украины участвует в финальной части чемпионата Европы в третий раз. Ранее команде ни разу не удавалось выйти в плей-офф.