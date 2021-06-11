Зеленский отреагировал на проигрыш сборной Украины на ЕВРО-2020

Фото: JB Autissier via www.imago-image/Global Look Press

Алексей Иванчин NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

30% британцев, которые погибли от заражения индийским штаммом коронавируса, были привиты. Они получили обе дозы препарата, сообщает The Telegraph со ссылкой на исследование Агентства общественного здравоохранения Англии (PHE).

Правда, речь идёт о небольшом числе наблюдаемых пациентов. Полностью привиты были 12 британцев из 42 человек, погибших от индийского штамма. Это 29% от общего числа. Эпидемиологи страны уверены, что после...