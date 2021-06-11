Сборная Нидерландов обыграла команду Украины на ЧЕ по футболу

На чемпионате Европы по футболу в матче первого группового этапа сборная Нидерландов одержала победу над командой Украины со счётом 3:2. Игра прошла в Амстердаме, сообщает ТАСС.
У победителей голы
Сборная Украины участвует в финальной части чемпионата Европы в третий раз. Ранее команде ни разу не удавалось выйти в плей-офф.
Для сборной Нидерландов это десятый турнир в истории. Команда является чемпионом Европы 1988 года.
Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля. Изначально он должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на год.
Ранее стало известно, что сборная России начала путь на Евро-2020 с поражения от Бельгии со счётом 0:3.