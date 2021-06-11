Сборная Нидерландов обыграла команду Украины на ЧЕ по футболу

https://static.news.ru/photo/6af187c8-cc8a-11eb-b017-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Instagram/uafukraine

На чемпионате Европы по футболу в матче первого группового этапа сборная Нидерландов одержала победу над командой Украины со счётом 3:2. Игра прошла в Амстердаме, сообщает ТАСС.

У победителей голы забили Джорджиньо Вейналдум (52-я минута), Ваут Вегхорст (59-я) и Дензел Дюмфрис (85-я). У проигравших ворота противника сумели поразить Андрей Ярмоленко (75-я) и Роман Яремчук (79-я).

Сборная Украины участвует в финальной части чемпионата Европы в третий раз. Ранее команде ни разу не удавалось выйти в плей-офф.

Для сборной Нидерландов это десятый турнир в истории. Команда является чемпионом Европы 1988 года.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля. Изначально он должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на год.

Ранее стало известно, что сборная России начала путь на Евро-2020 с поражения от Бельгии со счётом 0:3.