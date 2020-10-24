Зеленский опроверг свой отказ от имиджа народного президента

https://static.news.ru/photo/53074e86-16aa-11eb-bea5-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что он остаётся тем же человеком, за которого граждане страны голосовали на президентских выборах в 2019 году.

В воскресенье, 25 октября, на Украине проходят выборы в органы местного самоуправления. Зеленский принял участие в голосовании на избирательном участке в Киеве. Журналисты спросили главу государства, не считает ли он причиной падения его личной популярности и рейтинга партии «Слуга народа» отказ от имиджа народного президента.

Я тот, кто я есть, я Владимир Зеленский, именно таким родился, таким стал, и именно за такого человека голосовали люди. И выполняю свои обязанности в соответствии с конституцией Украины, — приводит ответ президента ТАСС.

Зеленский ранее инициировал опрос избирателей, который проходит одновременно с выборами. Президент и сам ответил на выдвинутые им пять вопросов. Журналисты заметили, что Зеленский поставил галочки в строке «Да» во всех пунктах.

О пяти президентских вопросах ранее писал NEWS.ru. Зеленский спросил у украинцев, согласны ли они на введение пожизненного тюремного срока для чиновников за коррупцию, на создание в Донбассе свободной экономической зоны, на сокращение числа народных депутатов, на легализацию марихуаны для медицинских целей и на право Украины воспользоваться меморандумом о гарантиях безопасности от 1994 года для восстановления территориальной целостности страны.