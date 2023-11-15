Зеленский объяснил, почему на F-16 готовят минимальное число пилотов ВСУ Зеленский: на F-16 готовят минимум пилотов ВСУ, потому что они нужны на фронте

Фото: president.gov.ua

Подготовку на F-16 проходит минимальное число пилотов ВСУ, потому что они участвуют в боевых действиях, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами из Африки, запись которой выложили в его Telegram-канале. Он признал, что летчиков, проходящих обучение, недостаточно.

Что касается F-16, тренировочные миссии начались. Они пока что, с моей точки зрения, минимальные. Мы хотим это ускорить, увеличить количество пилотов. Но идут боевые действия. Это значит, что наши пилоты сейчас на фронте. И это значит, что часть из них нужно забрать и отправить учиться на самолетах другого класса. Важен баланс, чтобы не потерять флот, который у нас есть, — заявил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что у России сейчас «полное преимущество» в воздухе, а украинская авиация является «хотя бы каким-то сдерживающим фактором», по его словам. Зеленский также подчеркнул необходимость усиления ПВО ВСУ.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признался, что по срокам поставки первых самолетов F-16 на Украину нет никакой конкретики. По его словам, американские истребители четвертого поколения — это «сложные машины» и обучение украинских пилотов займет много времени.

В Пентагоне рассказали, что F-16, которые получит Украина, будут ремонтировать в Европе. Замминистра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант отметил, что план состоит в проведении в Европе как можно большего объема работ, и одним из таких мест будет Польша.