Зеленский назвал «три шага» для наступления мира на Украине Зеленский в обращении к G7 назвал три шага для наступления мира на Украине

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к лидерам стран G7 назвал «три шага», которые, как он считает, приблизят мир на территории его страны. Он попросил в 2023 году «соблюдать достигнутую солидарность» в вопросе поддержки Украины, видеозапись с речью Зеленского опубликована в его Telegram-канале.

Но кроме этого мы должны сделать и давно ожидаемые шаги — то, что ускорит наступление мира, — подчеркнул украинский президент.

По его мнению, первым шагом являются поставки Украине современной военной техники, среди которой он хотел бы видеть более реактивную артиллерию и более дальнобойные ракеты.

Второй шаг Зеленский связал с оказанием Киеву в 2023 году поддержки в финансовой, энергетической и социальной стабильности. Он упомянул также помощь в защите энергетики Украины от ударов.

Третий шаг, как считает украинский президент, заключается в выполнении «формулы мира», о которой он говорил прежде. Кроме того, Зеленский призвал созвать Global Peace Formula Summit, это позволит определиться, как и когда будут реализованы пункты украинской «формулы мира».

Ранее Владимир Зеленский в беседе с президентом США Джо Байденом заявил, что российские ракетные удары уничтожили 50% энергетической инфраструктуры Украины. Зеленский отметил помощь Соединенных Штатов в восстановлении энергосистемы Украины и выразил надежду на углубление сотрудничества в этой сфере.