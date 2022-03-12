Зеленский назвал число погибших украинских военных

С 24 февраля потери среди украинских военных составили порядка 1300 человек, заявил на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский.

У нас погибло военных где-то 1 300 человек, — сказал он.

2 марта представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военных, 1597 получили ранения. Он добавил, что украинская сторона потеряла убитыми 2870 человек.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) ранее сообщило, что по данным на 9 марта с 24 февраля на Украине погибло не менее 516 мирных граждан, из них 37 — дети, ещё 908 были ранены. Больше всего жертв и пострадавших зафиксировано на территории Донецкой и Луганской областей — 111 человек были убиты и 462 получили ранения.