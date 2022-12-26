Зеленский назначил сексолога на пост посла Украины в Болгарии «ЕП»: Зеленский назначил сексолога без опыта работы в дипсфере на пост посла Украины в Болгарии

Фото: president.gov.ua

Олеся Илащук и Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назначил сексолога и предпринимательницу Олесю Илащук на пост чрезвычайного и полномочного посла Украины в Болгарии, сообщается на сайте главы государства. По информации украинского издания «Европейская правда», ранее Илащук не занимала государственных должностей и не работала в дипломатической сфере.

СМИ сообщает, что в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) были обнаружены два профиля посла, один из которых на данный момент удален. Там Илащук позиционирует себя как «клинический психолог, системно-семейный терапевт, гештальт-терапевт, сексолог-консультант». На второй странице утверждается, что она является выпускницей антверпенского Высшего совета по вопросам бриллиантов. Данная организация не является университетом или образовательным центром, однако предоставляет образовательные услуги.

Ранее на совещании с послами Зеленский озвучил главные задачи украинской дипломатии в 2023 году. Среди названых задач нет проведения мирных переговоров с Россией. По словам президента Украины, одной из первоочередных задач является начало переговоров по вступлению страны в Евросоюз.

Зеленский добавил, что дипломаты должны работать над обеспечением оборонных потребностей страны, то есть поставок вооружений из западных стран. Он также коснулся темы России и заявил, что послы должны усилить работу по введению санкций и блокировке активов РФ.