Зеленский: четыре судна прошли по временному коридору в Черном море

Фото: Server Amzayev/Russian Look/Global Look Press

В общей сложности четыре судна прошли по временному коридору в Черном море, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Коридор был объявлен Киевом.

Уже четыре судна прошли по нашему новому, альтернативному морскому коридору из наших южных морских портов, — сказал украинский лидер.

«Первопроходцем» по временному коридору оказался контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга. Он вышел 16 августа из одесского порта. Маршрут судна прошел по установленному для гражданского транспорта временному коридору в сторону Босфора. Контейнеровоз находился в порту Одессы на протяжении более года и стал первым, кому удалось выйти из города по морю.

Ранее Украина объявила об открытии временных коридоров в Черном море 10 августа. Киев предупредил, что на маршруте сохраняется военная угроза, поэтому ответственность за безопасность судов лежит на владельцах и капитанах. Они должны официально подтвердить готовность к плаванию в сложившихся условиях.

Однако профессор Борис Усвяцов назвал открытие Киевом временных коридоров в Черном море «очередным пиаром». По его словам, корабли, пользующиеся данным маршрутом, не имеют никаких гарантий безопасности.