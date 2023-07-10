Зеленский: Байден мог бы закончить конфликт за пять минут ценой Украины

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Джо Байден и Владимир Зеленский

Президент США Джо Байден мог бы за пять минут положить конец конфликту на Украине, если бы речь шла о сдаче территорий. Однако Киев не пошел бы на такой шаг, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC News.

Если мы говорим о том, чтобы закончить конфликт ценой Украины, то есть заставить нас отказаться от наших территорий, ну, я думаю, что таким образом Байден мог бы закончить его через пять минут. Но мы бы не согласились, — отметил он.

Зеленский также прокомментировал ранние обещания экс-президента США Дональда Трампа закончить конфликт за 24 часа. По словам украинского президента, Трамп имел эти 24 часа в свое время, но у него «видимо, были какие-то другие приоритеты».

Ранее президент Украины объяснил, почему конфликт не завершится прекращением огня. По его словам, боевые действия закончатся, когда государство вернется к границам 1991 года.

В то же время обозреватель британской газеты Guardian Саймон Тисдалл предрек Зеленскому потерю территорий из-за провального контрнаступления ВСУ. Такая неудача может заставить украинского президента вступить в переговоры и «обменять» территории на мир, ведь его запасы оружия могут закончиться.