Зеленский допустил переход на израильскую систему призыва Зеленский анонсировал реформу в армии и допустил переход к израильской модели призыва

Фото: president_of_ukraine/flickr.com

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский 23 июня анонсировал реформу украинской армии, в рамках которой будет изменен подход к призыву на военную службу, пишет ТАСС. Глава Украины не исключил, что она будет похожа на израильскую систему, когда годный к военной службе гражданин сначала проходит службу в Вооруженных силах и только по завершении службы получает высшее образование.

Это одна из моделей, которые рассматриваются в реформе безопасности, которую мы готовим на фундаменте Вооруженных сил Украины и МВД. Есть такая модель, я не уверен, что именно такая модель будет, но мы обязательно будем рассматривать эту модель, обсуждать ее с общественностью, — сказал Зеленский.

Он также отметил, что система комплектования и расчет минимального числа военных «не будут как раньше, подход будет изменен и для студенчества».

В начале июня Зеленский заявил, что Украина ежедневно теряет порядка 60–100 солдат. Количество раненых составляет около 500 человек в день.