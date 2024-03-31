Зеленский анонсировал новые перестановки в органах власти Зеленский заявил, что в органах власти на Украине произошло несколько замен

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/www.imago-images.de/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки в органах власти в стране. Он уточнил, что решения были приняты на фоне недавних увольнений ряда чиновников, передает пресс-служба политика. Какие именно изменения ожидаются, Зеленский не уточнил.

Мы продолжаем перезагрузку наших государственных институтов. На этой неделе произошло несколько замен. И это еще не все решения, которые подготовлены, — сказал он.

Ранее Зеленский устроил волну увольнений в своем офисе. В числе снятых с должностей чиновников значится его давний друг и партнер по бизнесу в компании «Квартал-95» Сергей Шефир, который находился на посту первого помощника главы государства.

Кроме того, Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий указом Зеленского покинули должности нештатных советников президента. Алена Вербицкая лишилась должности советника — уполномоченного президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины, а Наталья Пушкарева отстранена от исполнения обязанностей уполномоченного президента по вопросам волонтерской деятельности.

В марте Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Данилов занимал пост с октября 2019 года, сменив в этой должности Александра Данилюка, прежде возглавлявшего Министерство финансов страны. Позднее стало известно, что Зеленский собирается назначить Данилова послом в Молдавии.