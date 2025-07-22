«Заявление громкое»: энергетик о новом месторождении нефти и газа в Польше

Открытие нового месторождения нефти и газа в Польше не повлияет ни на внутренний рынок страны, ни на энергетику Европы, заявил в беседе с NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он пояснил, что месторождение назвали крупнейшим в истории Польши только из-за этого, что у страны нет других больших запасов нефти и газа.

Заявление громкое: «это крупнейшее месторождение Польши». Но это не делает его крупным на фоне того, что у Польши практически ничего нет. Условно говоря, нашли что-то маленькое, и называют его крупным. Что касается нефти и газа, то фактически у Польши нет добычи. Потребление нефти составляет 32,5 миллиона тонн в год. Если они говорят о крупнейшем месторождении в 22 миллиона тонн, то нужно учитывать, что ежегодно они смогут добывать, может быть, 5–10% от запасов. То есть это будет несколько десятков или сотен тысяч тонн в год. Поэтому речь не только не идет о том, что что-то изменится в европейской энергетике. В самой польской энергетике ничего не изменится, — объяснил Юшков.

При этом энергетик отметил, что у Польши есть большие запасы угля. Но, по его словам, Евросоюз настаивает на снижения потребления этого вида сырья, так как уголь является самым грязным источником энергии.

У Польши есть большие запасы угля, но проблема в том, что Евросоюз настаивает на том, чтобы Польша постепенно прекращала потребление и добычу угля, так как уголь является самым грязным ископаемым источником энергии. Хотя он и дешевый для Польши, и это стало бы большим подспорьем для польской экономики, — отметил Юшков.

Ранее стало известно, что в Польше обнаружили крупное месторождение нефти и природного газа. Предварительно, запасы могут достигать более 33 млн тонн нефти и 27 млрд кубометров газа.