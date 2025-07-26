Затянутый черным дымом украинский город попал на видео

Город Днепропетровск (Днепр) на юго-востоке Украины заволокло черным дымом после ночного удара. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «Военкоры русской весны», видны клубы поднимающегося в небо дыма. Канал утверждает, что пожар произошел на территории хранилища нефтепродуктов.

Как рассказали в Минобороны РФ, ночью был нанесен удар по украинским предприятиям военно-оборонного комплекса, производящим ракетное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Для этого использовались высокоточное оружие большой дальности и ударные БПЛА. В оборонном ведомстве подчеркнули, что все намеченные цели были поражены.

Ранее стало известно о пожаре на территории промышленного объекта в Ставрополе после атаки беспилотников ВСУ. По словам губернатора края Владимира Владимирова, возгорание было оперативно ликвидировано.

До этого появилась информация, что взвод 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ был уничтожен ударом ФАБ в районе села Новоселка в Днепропетровской области. Известно, что эти украинские солдаты дезертировали с позиций под Январским. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.