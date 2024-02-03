Залужный доложил Зеленскому о проблемах ВСУ Залужный на ставке доложил Зеленскому о сложной ситуации в районе Авдеевки

Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в ходе ставки доложил президенту страны Владимиру Зеленскому о ходе боевых действий в зоне специальной военной операции России. В частности, он указал на сложную ситуацию, сложившуюся в районе Авдеевки. Перед проведением ставки СМИ писали о том, что в ходе заседания Залужный может быть отправлен в отставку.

[Обсуждалась] ситуация на фронте. Все ключевые направления. Авдеевка — особенно сложно. Докладывали главком Залужный и командующие направлениями, — рассказал Зеленский в личном Telegram-канале.

Он добавил, что с докладом выступил также командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, которого, по данным ряда изданий, рассматривают в качестве замены Залужному.

Ранее американское издание The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что украинское руководство проинформировало власти США о своем решении уволить Валерия Залужного с поста главнокомандующего вооруженными силами страны. В Белом доме не поддержали такое решение, но и не оспорили его.

До этого журналист Сеймур Херш предположил, что Зеленский захотел уволить главкома из-за тайного обсуждения последнего с Западом перспективы прекращения огня и завершения конфликта с Россией. По информации журналиста, эти переговоры ведутся с осени 2023 года.