Закон о наказании за ЛГБТ-пропаганду внесён в Раду

https://static.news.ru/photo/f07ab9a4-cc2d-11ea-aaa5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

Законопроект о наказании за «пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма» внесён в Верховную раду Украины.

Документ зарегистрирован на сайте парламента, однако текст проекта на данный момент отсутствует. Авторство принадлежит двум депутатам от правящей партии «Слуга народа» из Черновицкой области. По данным телеканала «24 канал», законопроект предусматривает административное наказание за «пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма».

В ЛГБТ-сообществе резко осудили проект закона, назвав его антиконституционным. В общественной организации «Гей-альянс Украина» заявили, что появление этого законопроекта показывает, что предвыборные обещания партии «остались в прошлом».

Становится понятным, к сожалению, что предвыборные обещания о «благополучии украинцев и социальных стандартах» остались в прошлом, — говорится в заявлении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что певица и модель Ольга Бузова на своей официальной странице в социальной сети выступила за легализацию однополых браков в России. Она отметила, что никто не должен «смотреть гражданину в паспорт» и ущемлять его права.