Закон о наказании за ЛГБТ-пропаганду внесён в Раду

Законопроект о наказании за «пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма» внесён в Верховную раду Украины.
Документ зарегистрирован на сайте парламента, однако текст проекта на данный момент отсутствует. Авторство принадлежит двум депутатам от правящей партии «Слуга народа» из Черновицкой области. По
В ЛГБТ-сообществе резко осудили проект закона, назвав его антиконституционным. В общественной организации «Гей-альянс Украина» заявили, что появление этого законопроекта показывает, что предвыборные обещания партии «остались в прошлом».
Становится понятным, к сожалению, что предвыборные обещания о «благополучии украинцев и социальных стандартах» остались в прошлом, — говорится в заявлении.
Ранее NEWS.ru писал о том, что певица и модель Ольга Бузова на своей официальной странице в социальной сети выступила за легализацию однополых браков в России. Она отметила, что никто не должен «смотреть гражданину в паспорт» и ущемлять его права.
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