Фото: Dieterich, W./Arco Images GmbH/Global Look Press

Ирландская Служба исполнения наказаний обратилась к правительству с предложением освободить из тюрем часть заключённых. По мнению работников, меру необходимо принять для сдерживания распространения коронавируса.

Освобождение будет временным и коснётся лишь тех заключённых, которые не представляют опасности для окружающих и общественного порядка, уточняет Irish Mirror. Предполагается, что на свободе окажутся около 200 осуждённых.

Как сообщал NEWS.ru, гражданин Ирландии был госпитализирован в Мурманске. Предварительный анализ на наличие COVID-19 в организме мужчины дал положительный результат.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях