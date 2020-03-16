Ирландская Служба исполнения наказаний обратилась к правительству с предложением освободить из тюрем часть заключённых. По мнению работников, меру необходимо принять для сдерживания распространения коронавируса.
Освобождение будет временным и коснётся лишь тех заключённых, которые не представляют опасности для окружающих и общественного порядка,
Как сообщал NEWS.ru, гражданин Ирландии был госпитализирован в Мурманске. Предварительный анализ на наличие COVID-19 в организме мужчины дал положительный результат.
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