https://static.news.ru/photo/702c9bdc-6779-11ea-a430-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dieterich, W./Arco Images GmbH/Global Look Press

Ирландская Служба исполнения наказаний обратилась к правительству с предложением освободить из тюрем часть заключённых. По мнению работников, меру необходимо принять для сдерживания распространения коронавируса.

Освобождение будет временным и коснётся лишь тех заключённых, которые не представляют опасности для окружающих и общественного порядка, уточняет Irish Mirror. Предполагается, что на свободе окажутся около 200 осуждённых.

Как сообщал NEWS.ru, гражданин Ирландии был госпитализирован в Мурманске. Предварительный анализ на наличие COVID-19 в организме мужчины дал положительный результат.