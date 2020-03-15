https://static.news.ru/photo/afd8e1a8-675d-11ea-bbdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Felix Kästle/dpa/Global Look Press

В Мурманске госпитализировали ирландца, предварительный результат анализа на коронавирус оказался положительным. Об этом 16 марта сообщили представители оперативного штаба по ситуации с распространением инфекции.

Анализ у гражданина Ирландии был взят во время соревнований по шахматам, в которых он принимал участие. Обследование прошли все иностранные шахматисты в рамках мониторинга эпидемиологической ситуации в области. Один из анализов показал положительный результат.

Ирландца с подозрением на коронавирус госпитализировали от стойки регистрации аэропорта Мурманска в изолированный бокс инфекционного отделения областной больницы им. Баяндина. Контактировавшие будут изолированы, в аэропорту будет проведена санитарная обработка, — передаёт сообщение оперативного штаба «Интерфакс Северо-Запад».

Шахматный турнир проходил в одном из городских отелей. Работа гостиницы будет приостановлена.

Исходя из информации на 16 марта, в мире более 163 тысяч человек заразились коронавирусом, 6,4 тысячи умерли, более 76 тысяч выздоровели.

По данным оперативного штаба, в России заразились 63 человека (60 граждан России, два — Китая, один — Италии), шестерых выписали. Таким образом, в больницах сейчас находятся 57 человек.

Как ранее передавал NEWS.ru, более 50 человек, контактировавших с инфицированными коронавирусом нового типа или имевших симптомы ОРВИ, выписались из больницы в Коммунарке в Москве, рассказал главврач учреждения Денис Проценко.