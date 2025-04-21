Забастовка коммунальщиков привела к наводнению города крысами Daily Mail: крысы наводнили Бирмингем из-за забастовки коммунальщиков

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Продолжающиеся забастовки коммунальщиков обернулись для Бирмингема нашествием грызунов, передает Daily Mail. В связи с этим правительство второго по величине города Великобритании обратилось за помощью к вооруженным силам, чтобы справиться с кризисом, так как ситуация ухудшается. По словам специалистов по борьбе с вредителями, город стал апокалиптическим.

Специалист по борьбе с вредителями был вынужден патрулировать улицы Бирмингема с пневматической винтовкой, так как растущая армия крыс, некоторые из которых, по слухам, размером с кошку, заполонила улицы второго по величине города Великобритании, — сказано в материале.

По данным издания, стаи грызунов чудовищных размеров пожирают растущую кучу отходов. В это же время почти 400 коммунальщиков периодически бастуют в Бирмингеме, находящемся под управлением лейбористов, с января.

Ранее стало известно, что в Мадриде дворники объявили забастовку. Этот шаг стал ответом на массовые увольнения и уменьшение заработной платы. Результат не заставил себя долго ждать — улицы испанской столицы оказались заполнены мусором. Инцидент произошел в ноябре 2013 года. Местные жители жаловались на переполненные урны и горы отходов.