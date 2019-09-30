https://static.news.ru/photo/229dfd14-e38c-11e9-a909-fa163e074e61_660.jpg Фото: timmysmells/Global Look Press

В Лондоне ювелиры выставили на продажу крупное кольцо голубого цвета, вырезанное целиком из сапфира, которое принадлежало римскому императору Калигуле (12 — 41 гг. н.э.).

Украшение оценили в $750 тысяч. На грани камня изображён профиль четвёртой супруги Калигулы Цезонии.

Exquisite 2,000-year-old engraved sapphire ring thought to have belonged to notorious Roman Emperor goes on sale for 500,000 https://t.co/AiuZnEDqrd — Daily Mail Online (@MailOnline) 30 сентября 2019 г.

Ранее украшение принадлежало Джорджу Спенсеру, четвёртому графу Мальборо, став «жемчужиной» его знаменитой коллекции. Однако в последствии «кольцо Калигулы» несколько раз продавали.

Как писал News.ru, аукционный дом Julien's Auctions на торгах в Лос-Анджелесе продал присуждённую Мэрилин Монро в 1961 году премию «Золотой глобус». Уникальный экземпляр ушёл с молотка за рекордные для этой награды $250 тыс.