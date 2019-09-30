Ранее украшение принадлежало Джорджу Спенсеру, четвёртому графу Мальборо, став «жемчужиной» его знаменитой коллекции. Однако в последствии «кольцо Калигулы» несколько раз продавали.
Как писал News.ru, аукционный дом Julien's Auctions на торгах в Лос-Анджелесе продал присуждённую Мэрилин Монро в 1961 году премию «Золотой глобус». Уникальный экземпляр ушёл с молотка за рекордные для этой награды $250 тыс.
Удалось сблизить позиции сторон о форме документа, который закрепит проект «формулы Штайнмайера» согласованный ранее на встрече политсоветников глав государств «нормандской четвёрки», — сказал собеседник агентства.
По его предположению, «это будет...