Тоже мне «Битлз»: в Британии выросла дискриминация из-за акцентов и говоров Пока англичане троллят земляков из-за «лондонской МКАД» насчет нестоличного произношения, британские ученые составляют карты редких диалектов

Фото: imago stock&people via imago-images.de/Global Look Press

В Великобритании набирает обороты дискриминация жителей из-за акцентов, отличных от столичного. За последние полвека она никуда не ушла из британского общества, которое в этом смысле остается довольно снобским. Об этом говорится в масштабном исследовании, опубликованном Лондонским университетом королевы Марии, пишет The Guardian. Жители Лидса, Йоркшира, Ливерпуля из-за своей речи часто воспринимаются работодателями за пределами родных графств как «необразованная деревенщина» и потому упираются в «стеклянный потолок» на рынке труда, который в Британии всегда отличался кастовостью. К слову, такая практика идет вразрез с попытками британских ученых сохранить разнообразие говоров — для этого они запустили уникальную интерактивную карту диалектов.

Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press Актриса Патрик Кэмпбелл в роли Элизы Дулитл

Элиза Дулитл передает привет

Просторечные словечки и характерный акцент были предметом насмешек великосветского британского общества еще раньше — во времена Бернарда Шоу, увековечившего в пьесе «Пигмалион» образ цветочницы Элизы Дулитл с ее диалектом кокни (cockney) с лондонских рабочих окраин. Это хрестоматийный пример того, как жители одного и того же города могут вообще не понимать язык друг друга. А что уж говорить об отношении столичных жителей к другим «провинциалам»! Пьеса вышла в 1913 году, но с тех пор англичане по-прежнему разделяют произношение «на классы», и «сословно-лингвистические» предрассудки остаются очень сильны, несмотря на демократизацию, политкорректность и прочие приметы современности.

Последнее аналогичное исследование проводилось в 1969 году. Тогда англичане, родившиеся за пределами автострады М4 (лондонской МКАД), испытывали огромные трудности, пытаясь стать своими в столице — если они, конечно, не The Beatles. Сегодня социолингвисты описывают ту же картину в исследовании под названием «50 лет британской дискриминации на основе акцентов». В опросах 25% взрослых респондентов жаловались на то, что коллеги по работе пародируют их акцент, преувеличивая особенности произношения. В студенческой среде подобный троллинг еще более распространен: 47% учащихся университетов сообщили, что однокурсники подтрунивают над ними из-за нестоличного говора.

Работодатели (и столичное общество в целом) по-прежнему воспринимает, в частности, «оканье» северян как признак не географической, а классовой принадлежности. Считается, что, к примеру, «Лондон» вместо «Ландон» произносят только представители рабочего класса или жители сельской местности. По совпадению, очень похожая фонетическая дифференциация наблюдается и в России, где коренных москвичей узнают по их «акающему» произношению.

Сегодня от «фонетической дискриминации» в Англии сильнее всего страдают жители ее северных и центральных районов, поскольку литературной нормой английского языка считается произношение, господствующее в южных графствах, окружающих столицу. Акцент, малозаметный для иностранца, но четко различимый для носителей языка, мешает «провинциалам» не только в поиске работы, но и в получении качественного образования. Руководство университетов, особенно с многовековой историей, опасается, что «неправильно» говорящие студенты «заразят» своим произношением однокурсников из более элитных слоев общества.

В дискриминации по акценту прослеживается четкая иерархия, которая сложилась в британском обществе исторически и сама собой никуда не исчезнет. Размывать эту иерархию можно только сознательной политикой — например, работодатели должны исключить лингвистический критерий из списка оснований, по которым соискателю может быть отказано в должности, — говорит соавтор доклада профессор Queen Mary University of London Девьяни Шарма.

Фото: imago stock&people/Global Look Press

«Битломанский» английский

В социальной пирамиде британской столицы выше всего котируется так называемый «королевский английский» (the Queen’s English), его еще называют «BBC English» — он считается стандартом Всемирной службы Британской телерадиовещательной корпорации.

По иронии судьбы, на ВВС English чаще говорят иностранцы, чем коренные англичане, что неудивительно: именно эту версию английского языка преподают в учебных заведениях по всему миру. Кстати, этот нюанс подметил и Шоу: его Элизу Дулиттл, прошедшую языковой мастер-класс от профессора фонетики Хиггинса, принимают за иностранку, ведь «англичанка не может так правильно говорить по-английски».

В бывших колониях столичные денди считают «наименее престижными» афро-карибский и индийский акценты, а на родине — говоры Манчестера, Ливерпуля и Бирмингема. Все три города являются крупными промышленными центрами и, соответственно, населены преимущественно представителями рабочего класса.

По мнению Девьяни Шандры, лингвистическая иерархия загоняет носителей региональных, социально-обусловленных (как, например, кокни) и этнических акцентов в эдакие социальные ловушки, потому что сокращает социальную мобильность в этих группах и не дает их представителям шанс выучить «правильный» язык естественным путем — через общение с его носителями. Это еще сильнее маргинализирует носителей таких акцентов. Получается замкнутый круг.

Я бы не хотел избавляться от своего акцента. Но мне без вариантов придется сделать это, прежде чем поступить в университет или устроиться на работу, — признает 18-летний бирмингемец в откровенной беседе с учеными.

История с английскими региональными диалектами не так проста и не может быть сведена только к дискриминации. Есть обратные примеры, когда именно региональный акцент становился для их носителей социальным лифтом, рассказал NEWS.ru социолингвист и антрополог Андриан Влахов.

Уникальность именно английских диалектов заключается в том, что они возникли по историческим причинам за столетия феодальной раздробленности и поэтому до сих пор являются не только географическими, но и социальными маркерами. Хотя в последние десятилетия границы между ними постепенно размываются благодаря развитию телекоммуникаций, некоторые акценты продолжают оставаться черной меткой для желающих сделать карьеру в той или иной области, например в политике или массмедиа. Но это не означает, что региональный акцент всегда по умолчанию стигматизирует его носителя. Есть много примеров, когда носители того же BBC English нарочно пытались приобрести акцент, в конкретный период воспринимавшийся как продвинутый. Самый яркий пример — это, конечно, история группы Beatles, которая сделала ливерпульский «низкопробный» говор самым модным во всем англоязычном мире. И постоянно появляются истории, когда обладатели местных акцентов не просто не стремятся от него избавиться, но, напротив, гордятся им как одним из показателей своей индивидуальности и непохожести на остальных. Андриан Влахов социолингвист и антрополог, научный сотрудник факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ

Интересно, что приехавшие в Лондон уроженцы Шотландии на подобную дискриминацию жалуются меньше (всего 30% респондентов). Возможно, лондонцы понимают, что для эдинбургских «горцев» английский язык не совсем родной, и поэтому оставляют за теми право на ошибки. Но это же право они не признают за такими же коренными англичанами, как они сами. Больше всего достается именно приезжим из северных графств Англии, у границы с Шотландией.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Говорящие карты

Но британские ученые не сдаются и вопреки всему стараются сохранить акценты и — шире — диалекты, не допустив их размывания. Как ни говори, они все-таки потихоньку стираются — под натиском не только столичного языкового диктата, но и глобализации. А ведь говоры, как бы над ними ни потешались, составляют национальное сокровище. И вот Университет Лидса (Западный Йоркшир) запустил интерактивную аудиокарту диалектов. Все желающие могут поучаствовать в эксперименте и внести свой вклад в филологическую науку. Важность этой затеи осознает и правительство Британии — недаром из общенационального фонда на проект выделили 530 500 фунтов (более €630 тыс).

Как пишет The Guardian, филологи решили оцифровать и выложить в открытый доступ базу данных об английских диалектах под названием The Great Big Dialect Hunt. Это результаты полевых исследований британских ученых, которые еще в 50–60-е годы объездили вдоль и поперек весь остров, записывая разговоры с жителями самых уединенных деревушек. Собеседниками филологов, посетивших около 300 населенных пунктов в сельской местности, были в основном люди старше 65 лет.

Миссия университета — перенести аутентичные фразы и выражения середины прошлого столетия в XXI век и сохранить живой английский язык для будущих поколений, — рассказала куратор проекта Фиона Дуглас.

Кто бы мог подумать, что до сих пор в языке Шекспира насчитывается около полусотни вариаций для «объедков», а точнее, «обрезков» (scraps, craps, cratchings, scratch, scratchings), что остаются после жарки картофеля по фритюре и подаются как отдельный гарнир. Как видно, кулинарные традиции англичан, привыкших употреблять в пищу весьма своеобразные деликатесы, описанные еще в романах Джейн Остин, по-прежнему живы. Язык подсказывает нам, что восприятие пространства и времени в разных уголках Британии весьма индивидуально. Недаром в каждом графстве — от Йоркшира до Сомерсета и от Чешира до Нортгемптоншира — в ходу свой жаргон для понятий «слоняться», или «зависать» (whanging, haining, pegging, pelting).

Благодаря карте диалектов Англии можно услышать не только ожившие голоса прошлого, но и настоящего — с теми самыми акцентами, высмеиваемыми в столице.

Мы приглашаем всех желающих поучаствовать в нашем исследовании и обогатить наш архив своей речью, — говорит Дуглас. — И неважно, где вы живете и считаете ли вы себя носителем какого-либо диалекта или нет. Нам интересно знать, как люди говорят сейчас, потому что диалекты — это не застывшие в витринах музейные экспонаты. Еще в XVIII веке предсказывали отмирание диалектов, но они по-прежнему живут и развиваются. Диалекты дают чувство почвы. В нашем мире глобализации и цифровизации это особенно важно.

Фото: Norbert Eisele-Hein/imageBROKER.com/Global Look Press

Экватор белых сосисок, или Кто такие «пифке»

От англичан не отстают носители языка Шиллера и Гете. Как пишет австрийская газета Der Standard, команда Зальцбургского университета приступила к подготовке обновленного Атласа немецкого языка повседневности, призванного обобщить наработки по диалектам всей германоязычной ойкумены за последние 20 лет. Эти диалекты, а также субдиалекты и наречия порой расскажут о культурных границах и политических раскладах в регионах больше, чем статьи из газет. Спор о том, как по-немецки будет «заноза» — Splitter, Schiefer, Spressel или Speil, — не менее принципиален, чем извечная война между сектами свидетелей бордюра и поребрика.

Один из водоразделов внутри германского языкового пространства в шутку называют «экватором белых сосисок» (Weißwurstäquator) — по ареалу распространения знаменитых деликатесов из Баварии, которая, как известно, противопоставляет себя остальной Германии. Одни пишут, что он проходит по Дунаю, другие — по Майну. Немец Вернер из Мюнхена раскрыл NEWS.ru тайну «сосисочного экватора».

Вы думаете, он отделяет Баварию от остальной Германии? Не тут-то было! Он проходит между Баварией и... Пруссией! — шутит немецкий, а точнее — баварский собеседник NEWS.ru. — «Экватор белых сосисок» придумали мюнхенцы. Я вам открою тайну, где он начинается, — аккурат за историческим бассейном Унгарербад в баварской столице. Все, что севернее, для мюнхенца было Пруссией. Она начинается за «экватором белых сосисок».

Австрийцы тоже в шутку говорят, что за «сосисочным экватором» обитают «пифке» (Piefke) — прозвище для неотесанных пруссаков, не доросших до изысканной высокогерманской культуры. Над их говором баварцы и австрийцы посмеиваются заодно. «Пифке» считаются носителями бранденбургского, вестфальского и берлинского — то есть столичного! — диалектов.

Эта знаковая граница, которая отделяет юг немецкого языкового пространства от севера, найдет отражение в атласе. Он также покажет языковые различия между городом и деревней, влияние на диалекты таких процессов, как старение населения и миграция, — пишет Der Standard.

В немецких диалектах и впрямь черт ногу сломит. Швабский, саксонский, гессенский, кельнский... Области перетекания одного в другой зыбки и таинственны. К примеру, на севере Германии говорят на совокупности диалектов, которые составляют нижненемецкий язык (Plattdeutsch). В вольном ганзейском городе Гамбурге нижненемецкий язык признан в качестве официального наряду с литературным немецким. Парадокс в том, что в бытовом общении (когда не надо переходить на общую языковую норму) местных немцев скорее поймут соседи-датчане, нежели их же соотечественники в южных землях Германии. Вернер говорит, что его покойная супруга умела пародировать каждый!

В то же время многие региональные диалекты исчезают. Локальные языковые привычки растворяются во всеобщем водовороте. Урбанизация играет важную роль в изменении языка, — признает один из составителей атласа Штефан Эльшпас. — Конечно же, школьные стандарты и средства массовой информации тоже влияют на универсализацию повседневного языка.

В отличие от британских коллег, австрийцы не получают столь щедрого финансирования из бюджета. Зато на свои исследования они успешно собирают деньги на краудфандинговых платформах.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С Масквы, с пасада, с аващнова ряда

А что же у нас? NEWS.ru позвонил в Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН, создавший Московскую диалектологическую школа. Много десятилетий она работала над уникальным проектом — составлением региональных атласов русских говоров и сводного Диалектологического атласа русского языка. Там поддержали задумку британских коллег.

Инициатива британцев очень интересная, у них правильный подход к созданию интерактивной карты диалектов английского языка. На самом деле эта идея носится в воздухе. Еще до пандемии к нам приезжали болгарские коллеги, у них тоже был подобный проект, — поделилась с NEWS.ru кандидат филологических наук, заведующая отделом диалектологии и лингвистической географии Института русского языка Ольга Кармакова. — В нашем институте давно созрел план сделать интерактивную карту диалектов, чтобы любой, кому это интересно (а не только ученые), мог бы выбрать какую-то географическую точку и прослушать запись диалектной речи с пояснениями. Но любая идея требует вложений. Мы каждый год ездим в экспедиции и ведем записи диалектной речи. Однако в последнее время на них не выделяется финансирования, мы не получаем грантов. Все держится на чистом энтузиазме.

По словам собеседницы NEWS.ru,сегодня у людей высока потребность в осмыслении своих корней.

Многие интересуются, как говорили их бабушки и дедушки. Энтузиасты создают словари региональных говоров, своих деревень. Если бы живая речь зазвучала виртуально, было бы здорово! — признает Ольга Кармакова.

Филолог напомнила, что еще в 20–30-е годы в СССР предсказывали, что различия в говорах быстро нивелируются и скоро останется один литературный язык. Но вавилонского смешения диалектов так и не случилось.

Говоры остаются. Но если раньше мы говорили о традиционном говоре, то сегодня о региолекте — регионально окрашенном варианте литературного языка. Даже в Тверской области можно встретить старые, архаичные явления. К примеру — цоканье (произношение «ц» на месте «ч», хотя оно больше свойственно для отдельных слов, пословиц. Там, где сохраняется традиционный уклад, остаются и говоры — даже у молодых людей. Конечно, они ходят в школу, сдают ЕГЭ. Но стоит где-либо включить местное радио, как отчетливо слышишь фонетические черты, характерные для конкретной местности, — объясняет Ольга Кармакова.

NEWS.ru не мог не поинтересоваться, действительно ли существует пресловутый «московский говор» или это миф. Оказывается, вовсе не миф! Вспомним поговорку: «С Москвы, с посада, с овощного ряда» — ее принято произносить с нарочито московским «аканьем». «Со стороны говорят, что действительно бросается в уши нарочитое „а“. Допустим, когда человек приезжает из Сибири, то отчетливо слышит московский говор. Хотя сейчас, когда в Москве живут люди из самых разных мест, эта особенность не так заметна», — подтверждают в Институте русского языка.