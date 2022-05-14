Януковичу не дали вернуть себе кресло президента Украины Суд Киева отклонил иск Януковича о его незаконном отстранении от власти в 2014 году

Виктор Янукович / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Окружной административный суд Киева отказал четвёртому президенту Украины Виктору Януковичу в рассмотрении иска о незаконном лишении его полномочий главы государства в 2014 году, сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу суда. Решение в государственном органе не аргументировали. По мнению экс-президента, Верховная рада могла отстранить его от должности только путём импичмента. Положительное решение суда вернуло бы Януковича в кресло президента Украины.

Суд оставил без рассмотрения иск бывшего президента Януковича, который он подал с требованием признать незаконным постановление от 22 февраля 2014 года «О самоустранении президента Украины от исполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов президента», — говорится в сообщении.

Бывший президент Украины подал иск в суд 14 января текущего года. Он рассматривался в упрощённом порядке — без вызова сторон и судебного заседания. С подобным иском политик уже обращался в суд в декабре 2021 года.

Ранее Янукович рассказал, что предлагал Зеленскому детальный план урегулирования ситуации в Донбассе, согласно которому Киев и Донбасс должны были подписать мирное соглашение. За этим бы последовало создание международного фонда восстановления региона, а также его политическая, социальная и экономическая реинтеграция в Украину. План также предусматривал подписание гарантий безопасности США и России. По словам экс-президента, Киев так и не дал ответа по данному вопросу.